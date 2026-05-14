Maltempo tra Bari e BAT | 30mm di pioggia e strade allagate a Carbonara

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona tra Bari e BAT, si sono registrati circa 30 millimetri di pioggia, provocando allagamenti su alcune strade a Carbonara. I temporali hanno interessato diversi comuni della provincia di Bari. L'instabilità atmosferica atlantica continua a portare precipitazioni intense, che potrebbero influire sulla viabilità nelle prossime ore. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali interventi.

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? Domande chiave Quali comuni della provincia di Bari sono stati colpiti dai temporali?. Come influirà l'instabilità atlantica sulla viabilità nelle prossime ore?. Dove si sono registrati i fenomeni di grandine più intensi?. Perché le temperature sono crollate drasticamente in alcune zone?.? In Breve Pioggia a Castellana Grotte 22mm, Terlizzi 17mm e Polignano a Mare 15mm.. Temperature tra 14°C e 15°C con grandine segnalata a Conversano.. Accumuli a Valenzano 14mm, Trinitapoli 13mm, Bitonto 12mm e Mola 11mm.. Instabilità atlantica colpisce il Gargano e le province di Bari e BAT.. Trenta millimetri di pioggia hanno allagato le strade di Carbonara giovedì 14 maggio, mentre i temporali colpiscono duramente la provincia di Bari e la zona di BAT.🔗 Leggi su Ameve.eu

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