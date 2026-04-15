Notte di pioggia torrenziale a Palermo incidenti e strade allagate | un automobilista bloccato sul tettuccio

Una notte di pioggia intensa ha interessato Palermo e la provincia, con temporali e allagamenti che hanno causato diversi incidenti stradali. In alcune zone le strade risultano allagate, mentre un automobilista è rimasto bloccato sul tettuccio della propria auto a causa di un incidente. La situazione continua a essere critica, con disagi alla viabilità e interventi delle forze dell’ordine.

Notte di maltempo su Palermo e in provincia, dove piogge intense e temporali hanno provocato allagamenti, incidenti stradali e disagi. Uno degli episodi più significativi si è verificato in via Imera, dove mezzo metro d'acqua ha invaso la strada. Intorno alle 22.45 un'auto è rimasta bloccata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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