Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune zone della Puglia sono in allerta per maltempo, con temporali previsti nel Tarantino e nel Salento. La Protezione civile ha emesso un codice giallo per queste aree, mentre le previsioni meteo indicano possibili condizioni avverse. La situazione interessa specificamente le regioni del sud Italia, coinvolgendo in particolare le zone indicate.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). METEO - Puglia: ancora pioggia in settimana, ecco quando Una selezione di notizie su Salento Protezione Temi più discussi: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Cielo fumo di Londra sulla Puglia e da domani torna il maltempo: allerta gialla; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 9 marzo: le regioni a rischio. Meteo – Maltempo insiste su parte d’Italia con temporali e rischio nubifragi, scatta l’allerta della Protezione CivileMaltempo insiste su part d'Italia con temporali e rischio nubifragi, scatta l'allerta meteo arancione della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. noinotizie.it #salentoflashmeteo Continuerà questa Instabilità locale nei prossimi giorni soprattutto nelle ore centrali Michele Sanclare- Direttore Gruppo Meteo Protezione Civile Salento ODV facebook