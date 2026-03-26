A Reggio Calabria e nella provincia si sono verificati temporali e venti forti a causa di un'area depressionaria sull’Adriatico che si sta spostando verso l’Italia meridionale. Per la giornata di domani, le previsioni indicano ancora precipitazioni, anche nevose, e venti sostenuti nel Centro-Sud. È stata emessa un’allerta gialla per le condizioni meteorologiche avverse.

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di domani, venerdì 27 marzo Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali. Scatta, dunque, l'allerta gialla a Reggio Calabria, nel territorio provinciale e in tutta la regione, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di domani, venerdì 27 marzo. Secondo quanto riporta il bollettino "persistono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori centro-meridionali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Maltempo a Reggio Calabria e in provincia, temporali e forti venti: scatta l'allerta gialla

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