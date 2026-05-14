Il Governatore del Veneto ha annunciato il suo spostamento a Rovigo per valutare i danni causati dal maltempo che si è abbattuto nel Polesine nelle ultime ore. Le perturbazioni hanno provocato forti temporali e trombe d’aria in varie zone della regione. La visita mira a verificare di persona l’entità dei danni e a portare vicinanza ai cittadini colpiti dall’evento meteorologico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento in merito alle conseguenze immediate o alle misure di intervento.

Il Governatore del Veneto Alberto Stefani ha annunciato la sua partenza per Rovigo per verificare di persona i danni causati dal maltempo che ha colpito nelle ultime ore il Polesine, con particolare riferimento a forti temporali e trombe d’aria che hanno interessato diverse aree del territorio. “Sto andando a Rovigo per verificare di persona i danni provocati dal maltempo e da alcune trombe d’aria che si sono abbattute sul Polesine”, ha dichiarato Stefani, sottolineando fin da subito la sua vicinanza alle comunità colpite. Il Governatore ha espresso solidarietà ai cittadini e agli amministratori locali, ringraziando inoltre tutte le squadre e gli operatori impegnati nelle attività di soccorso e messa in sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maltempo nel Polesine, il Governatore veneto Alberto Stefani si reca a Rovigo: “Vicinanza ai cittadini colpiti”

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