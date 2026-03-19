Il governatore del Veneto ricorda il primo incontro con Umberto Bossi, avvenuto alcuni anni fa, quando il leader della Lega Nord gli strinse la mano e gli disse di mantenere la sua energia. Dopo la morte di Bossi, avvenuta il 19 marzo 2026 all’età di 84 anni, si torna a parlare di quell’episodio attraverso un’intervista ripubblicata.

Questo articolo è stato pubblicato sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 23 settembre 2025. Ripubblichiamo oggi l'intervista ad Alberto Stefani, nel giorno della scomparsa di Umberto bossi, fondatore della Lega Le parole di Charlie Kirk, lo speaker ultraconservatore ucciso in Usa, le cita alla fine dell’intervista, perché si sente agli antipodi del ragionamento del suo quasi coetaneo: «Uccidere per un’idea diversa è folle, dobbiamo ribadirlo sempre, al di là di qualsiasi orientamento sessuale, religioso, politico». Alberto Stefani, 32 anni, è il nome che circola in Veneto come candidato a prossimo governatore, spinto da Matteo Salvini, apprezzato da Zaia («è in gamba»), non bocciato da Bignami di Fratelli d’Italia («più che apprezzabile»). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alberto Stefani, governatore del Veneto: «Il primo incontro con Umberto Bossi? Mi strinse la mano e mi disse: “Mantieni la tua energia”»

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