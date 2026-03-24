Maltempo in Toscana | sferza il Libeccio scatta l’allerta gialla per vento forte

Un fronte di correnti gelide proveniente dal Nord Europa sta causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Toscana. Il Libeccio sta soffiando con forza e si è resa necessaria l’attivazione dell’allerta gialla per vento forte nella regione. La perturbazione è prevista investire principalmente le zone costiere e interne, con annunciate raffiche di vento intense e precipitazioni diffuse.

FIRENZE – Un fronte di correnti gelide in discesa dal Nord Europa è pronto a investire la Toscana, portando con sé un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per la giornata di domani ( 25 marzo) si attende infatti una nuova fase di marcata instabilità atmosferica, che sarà dominata da raffiche tempestose, piogge e da un sensibile abbassamento delle temperature. A destare la maggiore preoccupazione è l’intensificazione dei venti. Per far fronte a questa criticità, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’ allerta con codice giallo valida dalle 13 fino alla mezzanotte di mercoledì. Il provvedimento di cautela riguarda in particolar modo i settori della Romagna toscana e del bacino del Reno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Maltempo in Toscana: sferza il Libeccio, scatta l’allerta gialla per vento forte Articoli correlati Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, scatta l’allerta gialla mercoledì 11. Le zone a rischioFIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 22 di oggi, 10... Leggi anche: Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate il 2 gennaio. Nuova allerta gialla Tutto quello che riguarda Maltempo in Toscana sferza il Libeccio... Temi più discussi: Il Grecale sferza la Toscana: raffiche fino a 100 km/h e neve in quota, scatta l'allerta per otto province; Maltempo, linea temporalesca sferza la Sicilia: rischio supercelle, poi toccherà alla Calabria | LIVE; Il ciclone Jolina sferza la Calabria: a Cosenza il vento scoperchia gli stand della fiera; Il ciclone Jolina sferza lo Jonio: statale 106 trasformata in una piscina, disagi a Corigliano Rossano · LaC News24. In arrivo aria fredda in Toscana, maltempo codice giallo per vento forte sui crinaliSarà il forte vento a caratterizzare la giornata di domani, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 km/h ... gonews.it Ondata di maltempo: tanta pioggia e neve, ecco dove. Fiumi sorvegliati speciali in ToscanaFirenze, 28 gennaio 2026 – Il maltempo non dà tregua alla Toscana. E’ pertanto alta l’attenzione sullo stato dei corsi d’acqua, costantemente monitorati dal sistema regionale di Protezione civile ... lanazione.it Maltempo Sicilia, gli agricoltori denunciano: “l’acqua delle dighe di Gela finisce in mare” - facebook.com facebook