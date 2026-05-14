Maltempo allerta meteo gialla domani 15 maggio 2026 per temporali | le regioni colpite

Per venerdì 15 maggio 2026, le previsioni indicano neve sulle Alpi e un maltempo diffuso nelle zone del centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta gialla per temporali che coinvolge sei regioni. La situazione richiederà attenzione nelle aree interessate, dove sono previste precipitazioni intense e possibili rovesci temporaleschi nel corso della giornata.

Neve sulle Alpi e maltempo diffuso al centro nord per la giornata di venerdì 15 maggio. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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