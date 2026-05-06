Maltempo allerta meteo gialla domani 7 maggio 2026 per temporali | le regioni colpite

Per il 7 maggio 2026 è prevista un'allerta meteo gialla a causa di temporali, anche se la perturbazione principale si sta allontanando dall’Italia. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo instabile con nuvole e rovesci che interesseranno le Alpi e le zone centrali del paese. Le previsioni indicano un proseguimento delle precipitazioni e una certa variabilità delle temperature lungo le aree coinvolte.

La perturbazione si allontana dall’Italia, ma anche domani, 7 maggio, il tempo resta instabile con nuvolosità e rovesci su Alpi e Centro. In serata peggiora in Sardegna. Allerta gialla in Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Umbria per rischio idraulico, temporali e idrogeologico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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