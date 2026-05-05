Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 6 maggio 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, 6 maggio 2026, diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione per una parte della Toscana, mentre altre sette regioni sono sotto allerta gialla a causa di temporali prevedibili. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge intense e temporali nelle zone colpite.

La Protezione civile ha esteso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per l'ondata di maltempo e valutato per domani, mercoledì 6 maggio, allerta meteo arancione su parte della Toscana e allerta meteo gialla per temporali su sette regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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