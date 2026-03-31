Scuole chiuse per ondata di maltempo domani 1 aprile 2026 | l'elenco dei comuni per regione

Per domani, 1 aprile 2026, molte scuole resteranno chiuse a causa di un’ondata di maltempo che interessa diverse regioni italiane. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa in tutta la zona, segnalando neve, vento forte e piogge abbondanti, con il possibile verificarsi di rischi idraulici. Sono stati comunicati i comuni coinvolti per ciascuna regione.

Allerta rossa della Protezione civile per domani, 1° aprile, con neve, vento forte, piogge intense e rischio idraulico. Scuole chiuse in diversi comuni tra Molise e Abruzzo. La situazione è in continuo aggiornamento e non si escludono nuove ordinanze nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maltempo, scuole chiuse domani 17 Febbraio: l’elenco dei comuni in ItaliaAllerta meteo arancione e scuole chiuse in Calabria domani, martedì 17 febbraio, per maltempo. Leggi anche: Scuole chiuse per maltempo e neve domani mercoledì 7 gennaio: l’elenco dei comuni interessati Altri aggiornamenti su Scuole chiuse Temi più discussi: Maltempo in Emilia Romagna tra neve, vento, alberi caduti e scuole chiuse. La nuova allerta meteo; Decisa la chiusura delle scuole a Montesilvano per l'allerta meteo diramata; Maltempo, in arrivo colpo di coda dell’inverno: calo delle temperature e neve a quote basse; Le raffiche di vento tornano a 'spazzare' la Romagna: nuova allerta meteo. Capracotta, scuole chiuse per maltempo: stop alle lezioniCAPRACOTTA - L’ondata di freddo artico che sta investendo l’Alto Molise non concede tregua.Venti di bufera, temperature in picchiata e forti ... molisenetwork.net Forti nevicate in Alto Molise, Paglione firma l’ordinanza: scuole chiuse domani a CapracottaIl sindaco di Capracotta, Candido Paglione, comunica che «stante l’ondata di freddo artico in atto con venti di bufera e […] ... ecoaltomolise.net Maltempo Molise, intense nevicate e vento a Capracotta: scuole chiuse domani - facebook.com facebook Attenzione alla diffusione di post su una presunta chiusura nazionale delle scuole per il 31 marzo 2026! Titoli clickbait parlano di un'ordinanza, che esiste ma è limitata a un singolo comune. Tutti i dettagli nel nostro fact-check. x.com