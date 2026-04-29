I commercianti ambulanti di Ospedaletto d’Alpinolo e di Montevergine sono in difficoltà da diversi mesi. La Confesercenti ha richiesto interventi alla Regione per affrontare questa situazione. La richiesta riguarda specificamente aiuti economici e sostegni per le attività che operano in queste zone. La situazione dei venditori ambulanti rimane critica e senza risposte immediate.

Tempo di lettura: 2 minuti “I commercianti ambulanti di Ospedaletto d’Alpinolo e di Montevergine stanno vivendo da mesi una situazione difficilissima. Occorre l’intervento della Regione per predisporre e assegnare loro un ristoro”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. “Il blocco della strada provinciale – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – provocato dalla frana che ha interessato l’arteria che porta al Santuario e i tempi necessari per i lavori di ripristino hanno creato gravissime ripercussioni alle attività locali, che improvvisamente si sono viste private del consueto flusso di avventori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ambulanti in crisi a Montevergine: Confesercenti chiede aiuti alla Regione

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