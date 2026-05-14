Un uomo di 62 anni ha perso conoscenza mentre era alla guida lungo via Roma a Terno d’Isola. La moglie, che era a bordo con lui, ha assistito alla scena e ha prontamente soccorso il marito. L’uomo è riuscito ad accostare l’auto prima di cadere a terra, evitando così scontri con altri veicoli o ostacoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i primi interventi.

IL FATTO. Si è sentito male mentre era alla guida lungo via Roma a Terno d’Isola, ma è riuscito ad accostare l’auto evitando incidenti prima di accasciarsi. Fondamentale l’intervento della moglie, che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Stava percorrendo in auto via Roma a Terno d’Isola, quando improvvisamente si è sentito male. È comunque riuscito a rallentare e ad accostare il veicolo al lato della carreggiata, evitando così di scontrarsi con altre vetture, prima di accasciarsi sull’asfalto. Immediato il soccorso da parte della moglie, che viaggiava accanto a lui e che ha visto quindi tutta la scena. È stata lei, una volta che l’uomo – un 62enne – si trovava sdraiato a terra, a praticargli il massaggio cardiaco per alcuni minuti, in attesa che arrivassero i soccorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Malore mentre guida a Terno d’Isola: 62enne grave, subito soccorso dalla moglie

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