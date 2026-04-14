Malore improvviso mentre lavora | uomo portato d' urgenza al Civile di Brescia

Martedì 14 aprile, un uomo di 64 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava vicino a un istituto finanziario in via Cefalonia, nel centro direzionale di Brescia Due. Sul posto sono intervenute le ambulanze, e l’uomo è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Le sirene e le operazioni di soccorso hanno caratterizzato i momenti immediatamente successivi all’incidente.

Attimi concitati e sirene spiegate nel centro direzionale di Brescia Due, dove nella mattinata di oggi – martedì 14 aprile – un uomo di 64 anni è stato colto da un malore improvviso nei pressi di un istituto finanziario in via Cefalonia. La scena si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Malore improvviso in strada: rianimato sul posto e portato d'urgenza al CivileCrolla a terra in via Turati, in arresto cardiaco: momenti drammatici nella serata di lunedì a Lumezzane. Colpita da un malore improvviso: ragazza portata d'urgenza all'ospedale CivileAmbulanza a sirene spiegate in via dei Prati a Bovezzo per soccorrere una ragazza di 25 anni che, intorno alle 12.