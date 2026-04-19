Malore su un sentiero a Sant’Erasmo | donna di 45 anni soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di Terni

Nel pomeriggio, nella zona di Sant’Erasmo tra Cesi e Terni, un’escursionista di circa 45 anni ha avuto un malore mentre percorreva un sentiero. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno predisposto il trasferimento in elicottero verso l’ospedale di Terni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna.

Intervento di soccorso nel pomeriggio nella zona di Sant’Erasmo, tra Cesi e Terni. Una donna di circa 45 anni ha accusato un malore mentre si trovava lungo un sentiero.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico. Considerata l’area impervia, è.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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