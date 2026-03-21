Soffocato da una brioche | tragedia in strada a Verona muore davanti ai familiari

A Verona, un uomo è morto davanti ai suoi familiari dopo aver ingerito una brioche. L’incidente si è verificato a San Martino Buon Albergo, dove una scena apparentemente normale si è trasformata in tragedia in pochi istanti. La vittima, senza preavviso, ha avuto difficoltà a respirare e ha perso la vita sul posto. La vicenda ha suscitato shock tra i presenti.

Cosa è successo a San Martino Buon Albergo?. Una scena quotidiana, quasi banale, trasformata in tragedia nel giro di pochi secondi. Un uomo di 61 anni è morto soffocato da una brioche nella mattinata di sabato 21 marzo a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Erano circa le 9 del mattino, in via Nazionale, quando l’uomo — residente nel quartiere Casette — ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in auto con alcuni familiari. Stava facendo colazione, mangiando un croissant, quando un boccone gli è andato di traverso, impedendogli di respirare. Una dinamica tanto semplice quanto letale. Il disperato tentativo di salvarlo: farmacisti e 118 in azione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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