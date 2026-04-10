Malore durante l’allenamento 15enne muore su un campo da tennis

Un quindicenne ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco mentre si stava allenando su un campo da tennis in una regione del centro Italia. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari, che hanno appreso della morte del giovane durante l’attività sportiva. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La vicenda ha portato alla ribalta il tema della sicurezza durante l’attività fisica dei minori.

Tempo di lettura: 2 minuti Cordoglio nel Sannio per la tragica scomparsa di Luigi Santarelli, ragazzo di appena 15 anni morto dopo un arresto cardiaco mentre si allenava a tennis in Abruzzo. La famiglia del giovane, infatti, è originaria di Fragneto Monforte, dove la notizia ha suscitato dolore e sgomento. Il drammatico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo durante la sessione di allenamento. Immediato l’intervento dei presenti, che hanno prestato i primi soccorsi utilizzando anche il defibrillatore automatico presente nell’impianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Malore durante l’allenamento, 15enne muore su un campo da tennis Arresto cardiaco su un campo da tennis, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava tennis . Pescara, tennista 15enne muore durante un allenamento: arresto cardiaco in campoIl giovane si è improvvisamente accasciato a terra mentre si stava allenando sui campi da tennis di Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Temi più discussi: Malore durante l'allenamento a San Giovanni Teatino: muore un ragazzo di 15 anni; Lucescu, il giramondo che scoprì Pirlo. Ha allenato la Romania fino all'ultimo. Alla moglie preoccupata disse: Non posso scappare come un codardo; Accusa malore mentre gioca a tennis, morto quindicenne; Mircea Lucescu, l’ex allenatore dell’Inter colpito da infarto. Malore improvviso mentre gioca a tennis: 15enne morto dopo il ricovero a PescaraMalore improvviso durante l’allenamento: inutili i soccorsi con defibrillatore e intervento del 118, il giovane 15enne è morto poco dopo il ricovero a Pescara. notizie.it Ragazzo di 15 anni stroncato da un malore durante l'allenamento di tennis?La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. Inutili i soccorsi immediati e l'uso del defibrillatore: il giovane è deceduto in ospe ... zoom24.it Due giovani sono stati colpiti da un improvviso malore durante il tragitto impervio - facebook.com facebook Cesena, muore per un malore durante la camminata domenicale x.com