Un ragazzo di 14 anni è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore durante le lezioni scolastiche. Secondo le prime verifiche, i Carabinieri stanno indagando sulla situazione e hanno riscontrato che il giovane era sotto l’effetto di alcol. La scuola ha chiamato i soccorsi e il ragazzo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo un malore accusato a scuola durante l’orario delle lezioni. Dagli accertamenti sanitari è emerso un quadro compatibile con una intossicazione da sostanze alcoliche. Sull’episodio sono ora in corso verifiche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina. Il malore durante le lezioni. Come riportato dal collega Ranaldi di Latina Oggi, la vicenda risale alla tarda mattinata di martedì. Lo studente, che frequenta il primo anno, si trovava all’interno dell’istituto superiore quando ha accusato un improvviso malore. La chiamata al 112 è partita intorno alle 11.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Malore a scuola, 14enne pontino ricoverato: era ubriaco. L’indagine dei Carabinieri

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