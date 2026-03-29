Venerdì mattina intorno alle 8, un quattordicenne è stato investito mentre si recava a scuola nella frazione di Tavernelle, nel comune di Panicale. L'incidente si è verificato in una zona trafficata e il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul posto. Attualmente si trova in ospedale sotto osservazione, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

PANICALE – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che venerdì mattina, intorno alle ore 8, ha visto coinvolto un quattordicenne nella frazione di Tavernelle, nel comune di Panicale. In località Colonnetta, il giovane è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, pare nel tentativo di raggiungere di corsa l’autobus che lo avrebbe condotto a scuola. L’impatto è stato violento, ma il ragazzo è rimasto sempre cosciente. Immediato l’intervento del conducente del veicolo, che si è subito fermato per prestare soccorso e allertare il 118. Trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, il quattordicenne è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia con fratture a una gamba e a un braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito mentre va a scuola 14enne ricoverato in ospedale

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