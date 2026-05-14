Nella serata di mercoledì 13 maggio, alle 22, un'auto si è ribaltata lungo la provinciale 193 a Maleo, finendo in un fossato. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito nell'incidente e soccorso dai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di recupero.

Maleo (Lodi), 14 maggio 2026 – Rovinoso incidente, nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, alle 22, lungo la strada provinciale 193 di Maleo. Per cause da accertare, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica, una Fiat Panda è uscita di strada autonomamente. Il veicolo è stato trovato ribaltato su un fianco in un fossato abbastanza profondo. I soccorsi. A bordo c'era il solo conducente, un uomo di 60 anni che ha accusato traumi diffusi e ha avuto bisogno delle cure del soccorso sanitario. L'uomo è stato soccorso dagli operatori della automedica e della Croce Rossa di Codogno, intervenuti con un'ambulanza e accompagnato all'ospedale di Cremona per accertamenti e cure.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maleo, si ribalta con la Panda e finisce in un fossato: 60enne ferito sulla provinciale 193

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Fiat Panda a Gpl in fiamme mentre era in marcia a Cupello, illeso il conducente

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