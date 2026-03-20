Incidente sulla provinciale 60 tra Foggia e Manfredonia | Fiat Panda si ribalta ci sono feriti

Un incidente si è verificato sulla provinciale 60 tra Foggia e Manfredonia, poco prima delle 13. Una Fiat Panda si è ribaltata a circa un chilometro da Amendola, in direzione Manfredonia, causando feriti tra i presenti. La situazione ha generato momenti di apprensione tra gli automobilisti che transitavano lungo quella tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

FOGGIA – Momenti di paura sulla strada provinciale 60 che collega Foggia a Manfredonia, dove poco prima delle 13 una Fiat Panda si è ribaltata a circa un chilometro da Amendola, in direzione Manfredonia. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste ferite alcune persone. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il ribaltamento dell’auto: le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Presenti anche i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Incidente sulla provinciale 60 tra Foggia e Manfredonia: Fiat Panda si ribalta, ci sono feriti Articoli correlati Pauroso incidente sulla via per San Cataldo: Fiat Panda si ribalta, ferita una coppiaLECCE – Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364, che collega Lecce alla marina di San... Leggi anche: Scontro tra auto nel Salernitano, la Fiat Panda si ribalta e si accartoccia: feriti donna e ragazzo Una selezione di notizie su Fiat Panda Discussioni sull' argomento Violento scontro all'incrocio fra auto e furgone, tre persone in ospedale: statale riaperta; Incidente all'alba sulla provinciale per Gerace: otto feriti lievi, tra cui cinque giovani di San Luca; Mortale a Tarquinia, chiesto un risarcimento da oltre 730mila euro; Tragedia sulla Statale 106 nel Catanzarese: Quattro giovani perdono la vita in un drammatico incidente a Montepaone. Sestarete TV - Canale 81. . Una Fiat Panda usa la pista ciclabile come corsia preferenziale Succede a Paternò, il video è virale #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook