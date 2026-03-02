Roma-Juventus 3-3 le pagelle | Malen 7,5 illude Gasp Gatti 7 tiene in vita i bianconeri Wesley 7 prodezza

Il match tra Roma e Juventus si è concluso con un punteggio di 3-3, in un incontro che si è svolto all'Olimpico e che ha visto entrambe le squadre ottenere un punto. Durante la partita, Malen ha segnato un gol che ha illuso Gasperini, Gatti ha contribuito a mantenere in vita i bianconeri con una prestazione solida, e Wesley ha realizzato una prodezza decisiva.

Roma-Juventus termina 3-3, un match spettacolare all'Olimpico che vale un posto in Champions e che si conclude con un punto per parte. I giallorossi sprecano due gol di vantaggio e si fanno rimontare allo scadere. Nel finale di primo tempo arriva la prodezza di Wesley che col tiro a giro pesca l'incrocio e sblocca il match. A inizio ripresa però la Juve torna subito in partita con la grande giocata di Conceicao che di controbalzo buca Svilar. Dopo 7 miuti però la Roma torna in vantaggio con la zampata di Ndicka su assist di Pellegrini. Il tris lo firma Malen su un assist geniale di Koné, bruciando Kelly in velocità e insaccando in rete. INIZIA LA PARTITA! Fischia Sozza e la Juventus muove il primo pallone del match.20:46Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match.