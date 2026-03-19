LIVE Alle 21 Roma-Bologna | Pisilli e Malen le chiavi di Gasp Italiano punta su Berna e Castro

Alle 21 all’Olimpico si sfidano Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. La partita vede in campo Pisilli e Malen, mentre l’allenatore italiano decide di puntare su Berna e Castro. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nel torneo europeo. La gara si svolge sotto gli occhi di una grande folla di tifosi.

(3-4-3) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Pisilli; Wesley, Malen, El Shaarawy. All. Gasperini. (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano. (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini. La sfida fra Roma e Bologna sarà visibile sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta. Per poter vedere Roma-Bologna in streaming serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Roma-Bologna: Pisilli e Malen le chiavi di Gasp. Italiano punta su Berna e Castro Articoli correlati LIVE Alle 18.45 Bologna-Roma: Italiano con Castro, Gasp lancia Zaragoza(3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen. LIVE Alle 18 Torino-Roma: Gasp lancia Malen, Baroni punta su IlkhanIl Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Alle 21 Roma Bologna Pisilli e... Temi più discussi: Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Europa League, Roma-Bologna in campo alle 21 DIRETTA. Roma-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Roma-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno degli ottavi di finale ... fanpage.it Roma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa LeagueRoma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League in programma stasera, 19 marzo 2026, alle ore 21 ... tpi.it Diretta Roma-Bologna Europa League: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti - facebook.com facebook Roma-Bologna, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL x.com