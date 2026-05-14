Maldive tra i cinque italiani morti durante un’immersione una docente universitaria e la figlia

Da ilsole24ore.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, cinque italiani hanno perso la vita. Tra le vittime ci sono una docente universitaria e sua figlia, mentre altri tre italiani sono deceduti nello stesso incidente. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i familiari e le comunità di appartenenza delle vittime. Le identità delle persone coinvolte non sono state rese pubbliche.

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A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Lo rende noto la Farnesina, secondo cui i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Uno dei corpi è stato recuperato. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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