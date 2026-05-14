Cinque turisti italiani sono deceduti durante un'immersione nelle Maldive, in un'escursione organizzata da una barca da safari nell'atollo di Vaavu. Le autorità locali hanno comunicato che le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli al momento dell'evento. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle vittime né su eventuali responsabilità.

Cinque italiani morti durante un'escursione subacque alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. Il gruppo stava provando l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maldive, cinque italiani morti durante una immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»

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