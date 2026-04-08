Turismo Romagna sopra i livelli del 2019 | spinta da eventi e mercati esteri Oltre 7,6 milioni di arrivi

Nel 2025 la Romagna ha registrato oltre 7,6 milioni di arrivi, con un aumento del 5,58% rispetto all’anno precedente. Le presenze complessive sono state più di 31,5 milioni, segnando una crescita del 2,22%. La ripresa si deve principalmente a eventi locali e a un incremento di turisti provenienti da mercati esteri. La destinazione si conferma sopra i livelli del 2019, prima della pandemia.

La Destinazione Romagna chiude il 2025 con 7.608.623 arrivi (+5,58% rispetto al 2024) e 31.596.260 presenze (+2,22%). Un risultato che consolida il trend di crescita costante della destinazione, con un segno più rispetto anche alle presenze turistiche del 2019 ultimo anno precovid (che aveva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Record per il turismo a Roma, oltre 22 milioni di arrivi nel 2025. Gualtieri: “Grande ritorno economico”Roma chiude il 2025 con numeri record: 22,9 milioni di turisti e quasi 53 milioni di presenze.

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Capodanno e Notte Rosa fanno da traino per il turismo: Visit Romagna cita i dati e difende le proprie strategieIl 21 giugno 2025 è il secondo giorno dell’anno, ad eccezione del cuore ferragostano del calendario, per numero di arrivi ... altarimini.it

Turismo Romagna 2025: Record Storico con 31 Milioni di PresenzeAnalisi turismo in Romagna 2025: superati i livelli pre-covid grazie a grandi eventi, crescita del mercato estero (+6%) e destagionalizzazione. livingcesenatico.it

«Da giovedì santo fino a lunedì in Albis ci sono state nella nostra città 700mila presenze. Sono davvero dati importanti e significativi». Così l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, commenta i numeri delle presenze turistiche registrate du - facebook.com facebook

8/4/26. Presentata la 2° Giornata del Turismo fluviale nel Veneto. Vicepresidente Pavanetto, “Il 18 e 19 aprile ben 78 iniziative per vivere la bellezza dei paesaggi fluviali del Veneto” (v. nota in FB) x.com