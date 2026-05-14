Maldive le salme individuate a 60 metri di profondità | Recuperarle? Rischioso

Le autorità delle Maldive hanno confermato che una delle vittime dell’incidente è stata trovata a circa 60 metri di profondità. Il corpo è stato recuperato e trasportato al centro sanitario di Fulidhoo. Le Forze di difesa hanno precisato che il recupero delle altre salme potrebbe risultare troppo rischioso, senza fornire dettagli sulle operazioni di salvataggio in corso. Non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sui soggetti coinvolti.

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