Maldive le salme individuate a 60 metri di profondità | Recuperarle? Rischioso
Le autorità delle Maldive hanno confermato che una delle vittime dell’incidente è stata trovata a circa 60 metri di profondità. Il corpo è stato recuperato e trasportato al centro sanitario di Fulidhoo. Le Forze di difesa hanno precisato che il recupero delle altre salme potrebbe risultare troppo rischioso, senza fornire dettagli sulle operazioni di salvataggio in corso. Non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sui soggetti coinvolti.
Secondo una nota delle Forze di difesa delle Maldive, il corpo di una delle vittime dell'incidente è stato individuato, prelevato a e trasportato al centro sanitario di Fulidhoo. Più dura la sorte per le alte salme, per le quali l'operazione di recupero è stata classificata "ad alto rischio". Uno dei corpi è stato infatti individuato "all'interno di una grotta a circa 60 metri di profondità" e si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nello stesso luogo. "Si tratta di un'operazione ad alto rischio, motivo per cui sono stati inviati altri sub della Guardia Costiera" oltre "ad attrezzature specializzate". La nave Shaheed "resterà" nell'area fino al completamento delle operazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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