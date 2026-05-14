Maldive iperossia? L' ipotesi-choc | Cosa non ha funzionato nelle bombole

Una possibile causa di incidenti subacquei nelle isole tropicali potrebbe essere legata a problemi con le bombole di ossigeno. Si ipotizza che un malfunzionamento o un'errata gestione delle attrezzature possa aver contribuito a casi di tossicità da ossigeno, nota anche come iperossia. La morte per questa condizione rappresenta uno degli esiti più gravi e spaventosi che possano verificarsi durante un'immersione. Le autorità stanno indagando sulle eventuali responsabilità e sulle cause tecniche che hanno portato a queste tragedie.

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