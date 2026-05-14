Maldive iperossia? L' ipotesi-choc | Cosa non ha funzionato nelle bombole
Una possibile causa di incidenti subacquei nelle isole tropicali potrebbe essere legata a problemi con le bombole di ossigeno. Si ipotizza che un malfunzionamento o un'errata gestione delle attrezzature possa aver contribuito a casi di tossicità da ossigeno, nota anche come iperossia. La morte per questa condizione rappresenta uno degli esiti più gravi e spaventosi che possano verificarsi durante un'immersione. Le autorità stanno indagando sulle eventuali responsabilità e sulle cause tecniche che hanno portato a queste tragedie.
"La morte per tossicità da ossigeno, o iperossia, è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un'immersione, una fine orribile ". Così Claudio Micheletto, past president dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo) e direttore Pneumologia presso l'azienda ospedaliera universitaria di Verona, ha commentato all'Adnkronos Salute l'ipotesi legata al decesso dei 5 subacquei italiani alle Maldive. "Quando si respirano concentrazioni troppo elevate di ossigeno, il gas diventa tossico per l'organismo - ha spiegato lo specialista - Durante l'immersione compaiono vertigini, dolore, alterazione dello stato di coscienza e disorientamento, condizioni che rendono impossibile risalire in superficie". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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