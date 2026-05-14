Durante un’immersione subacquea nelle Maldive, cinque cittadini italiani hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu. L’incidente si è verificato in mare, coinvolgendo più persone che stavano praticando attività subacquea nello stesso momento. Le autorità locali hanno avviato le indagini e recuperato i corpi, senza ancora comunicare dettagli sull’accaduto o sulle cause dell’incidente. La notizia ha suscitato sconcerto tra le famiglie e le comunità di provenienza delle vittime.

A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Lo rende noto la Farnesina, secondo cui i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Uno dei corpi è stato recuperato. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maldive, ecco chi sono i cinque italiani morti durante un’immersione

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