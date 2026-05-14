Chi sono i cinque italiani morti durante l' immersione alle Maldive

Durante un’immersione alle Maldive sono deceduti cinque italiani. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e un'altra persona non ancora identificata ufficialmente. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause del tragico evento. I corpi sono stati recuperati e trasportati in loco, mentre si attende l’esito delle analisi tecniche e mediche. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e familiari delle vittime.

Una ricercatrice con la figlia, una ecologa marina, un operation manager, un laureato in biologia marina. Cinque italiani sono morti in una tragica immersione alle Maldive di giovedì 14 maggio. Secondo la ricostruzione, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino d Alimathaa. I nomi sono: Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino., Ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, Monica Montefalcone, 51 anni, era professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova. Lavorava per il Distav, il dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone

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