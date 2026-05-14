Maldive cinque turisti italiani morti durante un' escursione subacquea

Cinque turisti italiani sono deceduti durante un'escursione subacquea nelle Maldive. L'Università di Genova ha comunicato che tra le vittime si trova anche una docente universitaria. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente e hanno avviato accertamenti sui partecipanti e sulle condizioni dell'attività subacquea. La notizia ha suscitato sconcerto tra i familiari e la comunità accademica, mentre le ricerche continuano per chiarire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cinque turisti italiani sono morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, inclusa una professoressa associata dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, come comunicato oggi pomeriggio, giovedì 14 maggio, dal Corriere della Sera dopo la conferma da parte della Farnesina. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il gruppetto era uscito per un'attività di diving da una safari boat, la Duke of York, nell'atollo di Vaavu, a 90 minuti di motoscafo dalla capitale, Malé. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.45 ora locale, le 10.45 in Italia, quando i cinque turisti non sono risaliti in superficie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maldive, cinque turisti italiani morti durante un'escursione subacquea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Sullo stesso argomento Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un’escursione subacquea alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Le spa più belle del mondo secondo uno studio di eye-tracking; Mattarella, Servizio sanitario opera per il principio inderogabile di uguaglianza; Xi a Trump, 'Usa e Cina dovrebbero essere partner, non rivali'. Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu. : ANSA/CESARE ABBATE x.com Cinque italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Erano in viaggio con un'agenzia verbaneseTragedia nell'atollo di Vaavu. La Farnesina conferma: I subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità ... rainews.it Maldive, 5 turisti italiani morti durante un'escursione subacqueaTragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebb ... tg24.sky.it