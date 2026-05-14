maldive 5 italiani morti in immersione subacquea

Durante un’immersione subacquea nelle Maldive, cinque italiani hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu. L’incidente si è verificato in un momento di attività subacquea e, al momento, le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche o sulle condizioni dei partecipanti al momento dell’incidente. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, senza ulteriori informazioni disponibili al momento.

A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. I cinque sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare. Autismo, ‘Apriti cielo. Intrappolati nel Giubileo’ il 16 maggio al Tirso a Roma New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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