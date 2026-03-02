Cinque morti durante i viaggi in ambulanza | indagine per omicidio plurimo

Un operatore della croce rossa di 27 anni, residente in provincia di Forlì, è stato indagato con l’accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque persone anziane. Le vittime sono decedute tra febbraio e agosto dello scorso anno mentre venivano trasportate in ambulanza dal domicilio all’ospedale. L’indagine riguarda i trasferimenti effettuati durante quel periodo.