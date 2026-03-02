Cinque morti durante i viaggi in ambulanza | indagine per omicidio plurimo
Un operatore della croce rossa di 27 anni, residente in provincia di Forlì, è stato indagato con l’accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque persone anziane. Le vittime sono decedute tra febbraio e agosto dello scorso anno mentre venivano trasportate in ambulanza dal domicilio all’ospedale. L’indagine riguarda i trasferimenti effettuati durante quel periodo.
Un operatore della croce rossa di 27 anni, residente in provincia di Forlì, è indagato con l'accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque persone anziane, avvenute tutte tra febbraio e agosto dello scorso anno, durante i trasferimenti in ambulanza dal domicilio all'ospedale.L'operatore. 🔗 Leggi su Today.it
Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese.
Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cinque morti.
Discussioni sull' argomento Attacchi israeliani su Gaza: almeno cinque morti; Forlì, cinque morti sospette in ambulanza: indagato operatore della Croce Rossa; Migranti: cinque morti al largo di Creta, arrestato un trafficante a Leros; Raid israeliano a Gaza, almeno 5 morti.
Cinque morti durante i viaggi in ambulanza: indagine per omicidio plurimoLa procura di Forlì ha aperto un fascicolo sui decessi di cinque persone anziane, avvenuti tutti tra febbraio e l'estate del 2025. Indagato un operatore sanitario di 27 anni, il legale: È sconvolto, ... today.it
Forlì, cinque morti sospette in ambulanza: indagato operatore della Croce Rossa - facebook.com facebook
" ZITTI, ZITTI... " Attacchi israeliani su Gaza: almeno cinque morti... (La Repubblica) Alle 20 su Rai3 puntata extralarge di #blob. x.com