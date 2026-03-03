L’autista di ambulanza di Forlì, indagato per le morti sospette di cinque pazienti, ha dichiarato che tutti erano già in condizioni critiche prima del trasporto. La sua difesa si concentra sulla situazione di emergenza in cui si trovava durante le operazioni di soccorso. Le autorità stanno esaminando i dettagli relativi alle circostanze di ciascun caso. La procura ha avviato un’indagine per fare chiarezza sui fatti.

Si indaga sui cinque anziani morti in ambulanza tra Forlì e Santa Sofia mentre alla guida del mezzo vi era sempre lo stesso autista della Croce Rossa. L’uomo è stato sospeso mentre la Procura indaga sul reato di omicidio volontario continuato, commesso, si presume, tramite l’utilizzo di sostanze venefiche. Il 27enne nega le accuse e, in televisione, dichiara di sentirsi “sereno e tranquillo”. L’autista indagato: “Sono a casa sereno” Gli inviati di Dentro la notizia, la trasmissione di approfondimento Mediaset condotta da Gianluigi Nuzzi, si sono messi in contatto con l’autista di Forlì. Il dipendente della Croce Rossa, da cui è stato momentaneamente sospeso, ha raccontato di lavorare con l’organizzazione da quando aveva 14 anni, da 4 anni come dipendente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, "erano già in condizioni critiche"

Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autistaUn operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute...

Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autista | "Omicidi premeditati e con sostanze letali"Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute...

Una selezione di notizie su Autista indagato

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Tram deragliato: sequestrate comunicazioni tra autista e centrale operativa, indagato il conducente; Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Dopo lo scambio di identità, individuata la seconda vittima; Deragliamento tram, autista indagato per disastro ferroviario: sequestrati audio e documenti in Atm.

Forlì, 5 morti in ambulanza: autista indagato per omicidi premeditati con sostanze letaliScopri i dettagli dell'inchiesta su presunti omicidi in ambulanza. Indagini su morti sospette di pazienti anziani. nursetimes.org

Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, omicidi con sostanze letaliA Forlì un autista di ambulanza è indagato per 5 morti sospette che potrebbero essere in realtà omicidi: procura al lavoro ... virgilio.it

Omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Di questo risponde, apprende l'Ansa, l'autista di ambulanze indagato nell'inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì e sospes - facebook.com facebook

Omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Di questo risponde l'autista di ambulanze indagato nell'inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì e sospeso dalla Croce Ros x.com