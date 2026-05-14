L'ex calciatore e dirigente di lunga esperienza ha incontrato il tennista, con cui condivide una stima consolidata da anni. Durante l'incontro, sono state toccate diverse tematiche, tra cui le differenze tra i due sport e le modalità di programmazione delle rispettive discipline. Il tennista ha ricevuto commenti positivi sulla sua personalità, mentre l'ex calciatore ha commentato sulla gestione del calcio rispetto al tennis. La conversazione si è svolta in un clima di rispetto reciproco.

La stima è reciproca, questo si sa. Jannik è un dichiarato tifoso del Milan e Maldini è uno dei suoi idoli. Nel 2021 Sinner andò a Milanello e anche fece una foto con Paolo e la maglia numero dieci rossonera. Oggi si sono rincontrati. Maldini, infatti, era presente al Foro Italico per assistere alla partita tra Sinner e Rublev, vinta in due set dall'azzurro. Maldini ha parlato dopo la vittoria del numero uno al mondo, che ha incontrato al termine del match: “Serve programmare, nel tennis hanno fatto tutto quello che è mancato al calcio. Credo che avere un numero 1 aumenti l'interesse. Ma tanti giocatori italiani in top 100 non sono casualità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini incontra Sinner: "Fa la differenza come persona. Il tennis ha saputo programmare, il calcio no..."

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