Renzo Furlan | Sinner ha capito come giocare su terra è devastante Il tennis ha superato il calcio

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzo Furlan, ex tennista e coach, ha commentato in esclusiva a Fanpage la crescita di Jannik Sinner sulla terra battuta. Ha sottolineato come il giocatore abbia migliorato il suo modo di affrontare questa superficie, menzionando il successo a Monte Carlo contro Alcaraz. Furlan ha anche evidenziato che Sinner ora mira a raggiungere il torneo di Roland Garros.

L'ex tennista e coach Renzo Furlan ai microfoni di Fanpage analizza in esclusiva la crescita di Jannik Sinner sulla terra battuta: dal trionfo di Monte Carlo contro Alcaraz all'obiettivo Roland Garros. Le prospettive del tennis italiano e il nuovo progetto con Luca Nardi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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