Renzo Furlan | Sinner ha capito come giocare su terra è devastante Il tennis ha superato il calcio
Renzo Furlan, ex tennista e coach, ha commentato in esclusiva a Fanpage la crescita di Jannik Sinner sulla terra battuta. Ha sottolineato come il giocatore abbia migliorato il suo modo di affrontare questa superficie, menzionando il successo a Monte Carlo contro Alcaraz. Furlan ha anche evidenziato che Sinner ora mira a raggiungere il torneo di Roland Garros.
L'ex tennista e coach Renzo Furlan ai microfoni di Fanpage analizza in esclusiva la crescita di Jannik Sinner sulla terra battuta: dal trionfo di Monte Carlo contro Alcaraz all'obiettivo Roland Garros. Le prospettive del tennis italiano e il nuovo progetto con Luca Nardi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Renzo Furlan ci racconta della sua collaborazione con Luca Nardi "La collaborazione con Nardi Prima di tutto credo che il presente sia improntato a conoscerci. Quindi, fondamentalmente, voglio capire un po' tutto di questo giocatore o comunque il più p x.com
Molti sperano in un ritorno di Furlan nel team di Paolini, ma l’ex numero 19 del mondo esclude questa possibilità. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni dal Monza Open #Paolini | #WTATour | @renzo.furlan70 - facebook.com facebook