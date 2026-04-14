Renzo Furlan | Sinner ha capito come giocare su terra è devastante Il tennis ha superato il calcio

Renzo Furlan, ex tennista e coach, ha commentato in esclusiva a Fanpage la crescita di Jannik Sinner sulla terra battuta. Ha sottolineato come il giocatore abbia migliorato il suo modo di affrontare questa superficie, menzionando il successo a Monte Carlo contro Alcaraz. Furlan ha anche evidenziato che Sinner ora mira a raggiungere il torneo di Roland Garros.