Bertolucci attacca i tuttologi | Vorrei informare i capiscer di tennis che Jannik Sinner è in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di…
Paolo Bertolucci ha pubblicato un post sulla piattaforma X, commentando le voci riguardanti l’assenza di Jannik Sinner dagli Internazionali d’Italia, che si terranno a maggio. Nel suo intervento, il tennista e commentatore ha rivolto una critica a chi si definisce esperto di tennis senza conoscere dettagli specifici, sottolineando che Sinner è in grado di organizzare autonomamente la propria programmazione senza bisogno di consulenti o tuttologi.
Paolo Bertolucci, dal suo profilo X, ha lanciato una frecciata a chi aveva ipotizzato l’assenza di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, in programma dal 5 al 17 maggio. L’ex tennista ha criticato il ‘manipolo di tuttologi’ che, senza contatti diretti con il tennista o il suo team, avevano diffuso la voce di un possibile forfait del numero uno al mondo. “Vorrei informare i capiscer di tennis che Jannik Sinner attuale n. 1 del mondo è assolutamente in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di dover seguire i vostri illuminati ma inutili consigli”. Vorrei informare i capiscer di tennis che @janniksin attuale n. 1 del mondo è assolutamente in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di dover seguire i vostri illuminati ma inutili consigli🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Sinner e la sua frase che divide, interviene Bertolucci: “Spero che la sua dichiarazione entri nella testa di coloro che si ostinano a fare…”L’ex tennista ed attuale opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci ha commenta sul sup profilo X una dichiarazione di Jannik Sinner, dopo il successo...
Leggi anche: Tennis, Darren Cahill: “Sinner-Alcaraz? Il tennis ha bisogno di questa rivalità ma…”
Una raccolta di contenuti
Quanto è stanco di testa Jannik Sinner? - L'analisi di Paolo BertolucciL'ex tennista azzurro ha riflettuto sul percorso straripante del numero uno del mondo ... msn.com
Bertolucci su Sinner: Vincere è dura anche senza AlcarazPaolo Bertolucci ha commentato la vittoria di Jannik Sinner contro il giovane Jodar ai quarti di finale di Madrid: Se il numero uno al mondo si iscrive a un torneo, va vincere. Perdere non sarà un dr ... sport.sky.it