La legge di bilancio introduce novità sulle visite di controllo per le assenze per malattia. Le norme semplificano le procedure per i datori di lavoro, con regole più chiare e fasce orarie unificate. Nei primi sei mesi sono stati rilasciati oltre 14 milioni di certificati di malattia, evidenziando un aumento rispetto al passato. Le nuove disposizioni mirano a rendere più agevoli le richieste di visite di controllo e a contrastare le assenze irregolari.

Controlli medici – La Legge di Bilancio accelera sulla lotta alle assenze irregolari: nuove regole per i datori di lavoro, fasce orarie unificate e oltre 14 milioni di certificati di malattia in sei mesi. Controlli medici – Quasi 400mila visite fiscali effettuate in appena sei mesi. Un numero che cresce insieme ai certificati medici e che fotografa un mondo del lavoro dove il tema delle assenze continua a essere terreno sensibile. La stretta arriva con la Legge di Bilancio 2026, che punta a rafforzare il sistema delle verifiche Inps sui lavoratori in malattia. L’obiettivo dichiarato è semplice: aumentare i controlli domiciliari grazie a un numero maggiore di medici autorizzati alle ispezioni e a strumenti digitali più rapidi per le aziende. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Malattia – Lotta assenze irregolari: maggiore facilità per richiedere visite di controllo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Sullo stesso argomento

Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casaC'è una stretta in corso dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia.

Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratoriL'Inps ha inaugurato una stretta sulle visite fiscali a centinaia di migliaia di lavoratori che hanno richiesto assenza per malattia.

Assenze per malattia. Trend in discesa nelle aziende sanitarieNella PA a ottobre calano del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2011. Scendono quelle superiori a 10 giorni nelle Asl (-18,1%). Mentre le assenze per altri motivi calano del 10,8% nelle Aziende ... quotidianosanita.it

Assenze malattia nella PA: in tre anni diminuite del 32%Il dato è contenuto nella nota di aggiornamento relativa al mese di maggio di quest'anno, che ha fatto registrare un - 3,9% rispetto al maggio 2010. Nel complesso il fenomeno si è ridotto del 32% nei ... quotidianosanita.it