Malasanità chi paga se il medico sbaglia? Dalle cartelle cliniche ai risarcimenti | tutto quello che devi sapere

Recentemente si sono verificati due eventi legati alla malasanità. In un caso, sono stati riconosciuti dei risarcimenti ai familiari di una paziente deceduta a causa di un errore medico. In un altro, la Corte dei conti ha avviato un procedimento per cercare di attribuire una parte dei costi degli eventuali risarcimenti ai medici coinvolti. Queste vicende hanno attirato l’attenzione su come siano gestiti i risarcimenti e le responsabilità in ambito sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui