Malasanità chi paga se il medico sbaglia? Dalle cartelle cliniche ai risarcimenti | tutto quello che devi sapere
Recentemente si sono verificati due eventi legati alla malasanità. In un caso, sono stati riconosciuti dei risarcimenti ai familiari di una paziente deceduta a causa di un errore medico. In un altro, la Corte dei conti ha avviato un procedimento per cercare di attribuire una parte dei costi degli eventuali risarcimenti ai medici coinvolti. Queste vicende hanno attirato l’attenzione su come siano gestiti i risarcimenti e le responsabilità in ambito sanitario.
Prima il risarcimento ai familiari della paziente morta, poi il tentativo della Corte dei conti di far ricadere una parte del costo sui medici. La catena che segue i potenziali errori in sanità è lunga, le cause scatenanti molteplici: prestazioni sanitarie errate, diagnosi tardive, interventi. 🔗 Leggi su Today.it
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