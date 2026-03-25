Un nuovo incentivo mira a favorire l'automazione per ridurre i consumi energetici. Le modalità di accesso e le percentuali di rimborso sono state definite, insieme ai requisiti tecnici richiesti per poter usufruire del beneficio. La normativa stabilisce le procedure da seguire e le condizioni da rispettare per ottenere il contributo. La misura riguarda sia interventi di nuova installazione che di miglioramento di impianti esistenti.

A bbassare i consumi energetici non è più solo una questione di buone abitudini, è una questione necessaria. Per farlo, però, la mente e la memoria per ricordarsi di abbassare il riscaldamento o spegnerlo se non ce n’è bisogno, non bastano. Talvolta, serve qualcosa di più potente, come per esempio la tecnologia.Sì, è proprio lei che arriva in aiuto in questa battaglia quotidiana contro gli sprechi: la tecnologia ha, infatti, smesso di essere un accessorio complicato per diventare un alleato invisibile. Ormai, infatti, il concetto di “casa intelligente” non è più un lusso futuristico, ma una realtà concreta che permette di risparmiare energia e migliorare il comfort quotidiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle percentuali di rimborso ai requisiti tecnici: tutto quello che c'è da sapere sull'incentivo che premia chi sceglie l'automazione per abbattere gli sprechi energetici

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