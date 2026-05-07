Il film ambientato in una città di pianura si aggiudica otto premi ai David di Donatello del 2026, vincendo in molte delle categorie principali. Con un totale di 16 nomination, ha ottenuto riconoscimenti in ambiti come miglior film, regia e sceneggiatura. La cerimonia si è svolta con grande partecipazione e ha visto il film protagonista tra le opere più premiate, confermando il suo successo tra critica e pubblico.

Aveva 16 candidature ai David di Donatello 2026, e ne ha portate a casa ben 8, stravincendo. Stiamo parlando de Le città di pianura, film di Francesco Sossai, a cui sono stati riconosciuti i premi più prestigiosi che vengono consegnati annualmente durante la cerimonia dei David, andata in onda mercoledì 6 maggio su Rai1, con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. C’è chi ha definito “inaspettato” il successo della pellicola, eppure questo film si regge da solo: ecco cosa sapere. Le città di pianura, la trama. Lo spicchio d’Italia raccontata ne Le città di pianura va vista, forse ancor prima di essere vissuta: “L’Italia ha bisogno di essere raccontata e vista”, sono le parole di Sergio Romano, che ha vinto il premio di David di Donatello 2026 come Miglior Attore Protagonista per la pellicola.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le città di pianura stravince ai David di Donatello 2026, tutto quello che devi sapere sul film

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