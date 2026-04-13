Assetto idrogeologico sul Pai Po un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti | Piano necessario ma da completare

In seguito alla pubblicazione del nuovo Piano di assetto idrogeologico del fiume Po, le autorità locali hanno organizzato una giornata di confronto con tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo è discutere delle misure necessarie per garantire la sicurezza del territorio e delle comunità che si affacciano sul bacino. L’iniziativa si inserisce in un processo di dialogo volto a completare il quadro delle azioni previste per la gestione delle criticità idrogeologiche.

La sicurezza del territorio e delle comunità locali torna al centro del dibattito pubblico. A seguito della pubblicazione del nuovo Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (Pai Po), i Comuni della Provincia di Ravenna promuovono una giornata di confronto istituzionale e pubblico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Assetto idrogeologico, i sindaci del Ravennate sul Pai Po: "Bene la tutela delle comunità, ma restano incertezze"Un piano di grande importanza per la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, che contiene aspetti a tutela della comunità, ma anche...