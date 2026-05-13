Malagò | Caos derby? Spero trovino soluzione questa diatriba non è una bella cosa

Il presidente del Comitato Olimpico ha commentato la situazione legata al derby, esprimendo la speranza che si possa trovare una soluzione al problema. Ha aggiunto che questa disputa tra le parti coinvolte non rappresenta una buona situazione per il calcio italiano. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, riguarda una questione ancora aperta e in fase di risoluzione.

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