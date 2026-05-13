Malagò | Caos derby? Spero trovino soluzione questa diatriba non è una bella cosa
Il presidente del Comitato Olimpico ha commentato la situazione legata al derby, esprimendo la speranza che si possa trovare una soluzione al problema. Ha aggiunto che questa disputa tra le parti coinvolte non rappresenta una buona situazione per il calcio italiano. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, riguarda una questione ancora aperta e in fase di risoluzione.
Holm deve essere riscattato dalla Juve? I numeri dello svedese con i bianconeri parlano chiaro Lewandowski alla Juve, un altro club si inserisce nella corsa al polacco: decisiva la volontà dell’attaccante. Le novità Calciomercato Juve LIVE: CR7 e Danilo consigliano i bianconeri a Bernardo Silva. Si riapre la pista Muharemovic? Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Le dichiarazioni sullo spostamento del derby https://www.ilromanista.eu/news/as-roma/171260/caos-derby-da-piantedosi-a-giannini-le-motivazioni-dietro-il-rinvio facebook
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