FIGC il piano del candidato Presidente Malagò | Allegri CT dell’Italia Maldini nella squadra

In vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC, l'ex Presidente del CONI ha ricevuto il sostegno di 18 dei 20 voti disponibili da parte della Serie A. La candidatura di Giovanni Malagò sarà presentata ufficialmente il 22 giugno. Tra le proposte avanzate dal suo team ci sono l'assegnazione di un ruolo di allenatore della nazionale a un noto allenatore e l'inclusione di un ex calciatore nella rosa della squadra.

C'è ancora un mese di tempo - scadenza 13 maggio - per presentare le candidature ufficiali alle elezioni per la presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in programma il prossimo 22 giugno. Per ora, secondo quanto emerge dai quotidiani - sportivi e non - oggi in edicola i candidati forti al ruolo sono due. Uno è Giovanni Malagò. L'ex Presidente del CONI ha incassato la fiducia di 18 club su 20 della Lega Serie A: soltanto Lazio e Hellas Verona si sono dette contrarie. L'altro è Giancarlo Abete, Presidente in carica della Lega Nazionale Dilettanti. Per il momento, l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) resta dietro le quinte, ma vorrebbe un ex calciatore come Demetrio Albertini o Damiano Tommasi al comando.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - FIGC, il piano del candidato Presidente Malagò: Allegri CT dell’Italia, Maldini nella squadra Futuro in FIGC per Maldini? Currò: “Non sembra praticabile”. Su Allegri CT dell’Italia …Gabriele Gravina ha rassegnato, nel pomeriggio di ieri, le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco... Gravina, Malagò, Abete, Del Piero o Maldini? Dimissioni e manovre, chi sarà il prossimo presidente FigcMilano, 1 aprile 2025 – "Chiederò a Gravina di dimettersi", da lui mi aspetto un sussulto di dignità". PANCHINA ITALIA: MALAGO' PUNTA SU MAX ALLEGRI Secondo Tuttosport, se Giovanni Malagò dovesse essere eletto presidente della FIGC affiderebbe l’Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento x.com PANCHINA ITALIA: MALAGO' PUNTA SU MAX ALLEGRI Secondo Tuttosport, se Giovanni Malagò dovesse essere eletto presidente della FIGC affiderebbe l’Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento - facebook.com facebook