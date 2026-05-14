Makaya McCraven apre la rassegna jazz

Al teatro Asioli di Correggio è iniziata la rassegna jazz, con concerti programmati fino al 30 maggio. La kermesse musicale vede la partecipazione di artisti provenienti da diverse aree del genere, portando sul palco performance dal vivo e jazz tradizionale. La prima serata ha visto protagonista Makaya McCraven, batterista e compositore statunitense, che ha aperto l’evento con il suo stile unico.

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Al via al teatro Asioli di Correggio la rassegna jazz con concerti fino al 30 maggio. Si comincia oggi alle 21 con l’esordio affidato a uno dei protagonisti più visionari della scena internazionale: Makaya McCraven, batterista, produttore e compositore americano, nato a Parigi, considerato una delle figure più innovative della black music contemporanea. Con lui Marquis Hill alla tromba, Matt Gold alla chitarra e Junius Paul al basso elettrico. Definito "scienziato del beat", McCraven porta a Correggio una musica in cui passato, presente e futuro si fondono, abbattendo confini estetici e di genere. Un concerto di grande richiamo, che inaugura la rassegna con uno sguardo internazionale e radicalmente contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Makaya McCraven apre la rassegna jazz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Vuci 'o vièntu": da Gilda Sconzajuocu la rassegna per chi non si rassegna, apre “Wendy deve crescere”L’eco dell’antico rito delle donne siciliane, dalle cime delle Madonie, rimbomba nella periferia nord di Palermo e precisamente tra i vicoli del... Mugello, al via la rassegna di concerti del Giotto Jazz FestivalFirenze, 11 marzo 2026 - La ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival, organizzata da Jazz Club of Vicchio e Music Pool conferma il... Temi più discussi: Makaya Mccraven alla Santeria; Makaya McCraven torna in Italia per tre concerti a maggio; Makaya McCraven in concerto; All’Asioli Makaya McCraven accende il Correggio Jazz 2026!. Makaya McCraven apre la 49esima edizione del Roma Jazz FestivalIl batterista e producer di Chicago, Makaya McCraven in quartetto, sabato 1 novembre ha aperto la quarantanovesima edizione del Roma Jazz Festival, con la direzione artistica di Mario Ciampà che per ... video.corriere.it Makaya McCraven in concertoMercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21.00 alla Santeria Toscana 31 di Milano (viale Toscana 31) arriva in concerto Makaya McCraven: il talentuoso musicista, compositore e producer americano torna a Mila ... mentelocale.it