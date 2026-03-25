Vuci ' o vièntu | da Gilda Sconzajuocu la rassegna per chi non si rassegna apre Wendy deve crescere
La rassegna “Vuci 'o vièntu”, ideata da Gilda Sconzajuocu, si apre con lo spettacolo “Wendy deve crescere”. L’evento richiama l’antico rito delle donne siciliane delle Madonie e si svolge nella periferia nord di Palermo, nel quartiere San Lorenzo, tra i vicoli della zona. La manifestazione si rivolge a un pubblico che non si arrende e vuole scoprire le tradizioni locali.
L’eco dell’antico rito delle donne siciliane, dalle cime delle Madonie, rimbomba nella periferia nord di Palermo e precisamente tra i vicoli del quartiere San Lorenzo. Una rassegna teatrale dedicata alla r-esistenza. Una stagione firmata “Gilda Sconzajuocu”. Sette le compagnie che partendo da questo incipit presenteranno al pubblico i loro lavori. A inaugurare la stagione sarà un doppio appuntamento con Alba Sofia Vella, che sabato 4 aprile, alle ore 19 e in replica alle ore 21:30, presenterà il suo “Wendy deve crescere”. “Purtroppo, sempre più spesso - spiegano Ilenia Di Simone e Giuseppe Zingaro Tarantino creatori dello spazio culturale ‘Gilda Sconzajuocu’- questa è la sensazione che a volte ha, chi come noi, si occupa e ‘sopravvive’ di teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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