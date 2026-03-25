La rassegna “Vuci 'o vièntu”, ideata da Gilda Sconzajuocu, si apre con lo spettacolo “Wendy deve crescere”. L’evento richiama l’antico rito delle donne siciliane delle Madonie e si svolge nella periferia nord di Palermo, nel quartiere San Lorenzo, tra i vicoli della zona. La manifestazione si rivolge a un pubblico che non si arrende e vuole scoprire le tradizioni locali.

L’eco dell’antico rito delle donne siciliane, dalle cime delle Madonie, rimbomba nella periferia nord di Palermo e precisamente tra i vicoli del quartiere San Lorenzo. Una rassegna teatrale dedicata alla r-esistenza. Una stagione firmata “Gilda Sconzajuocu”. Sette le compagnie che partendo da questo incipit presenteranno al pubblico i loro lavori. A inaugurare la stagione sarà un doppio appuntamento con Alba Sofia Vella, che sabato 4 aprile, alle ore 19 e in replica alle ore 21:30, presenterà il suo “Wendy deve crescere”. “Purtroppo, sempre più spesso - spiegano Ilenia Di Simone e Giuseppe Zingaro Tarantino creatori dello spazio culturale ‘Gilda Sconzajuocu’- questa è la sensazione che a volte ha, chi come noi, si occupa e ‘sopravvive’ di teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Vuci 'o vièntu": da Gilda Sconzajuocu la rassegna per chi non si rassegna, apre “Wendy deve crescere”

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