Al Mugello è iniziata la ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival, organizzato dal Jazz Club of Vicchio e dalla Music Pool. La rassegna di concerti si svolge nei due Teatri Giotto della regione, coinvolgendo artisti e pubblico in una serie di appuntamenti musicali. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e vede la partecipazione di diversi musicisti.

Firenze, 11 marzo 2026 - La ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival, organizzata da Jazz Club of Vicchio e Music Pool conferma il coinvolgimento dei due Teatri Giotto del Mugello. Ma soprattutto conferma la varietà delle proposte che da sempre contraddistingue il festival mugellano. Cinque concerti completamente diversi: l’omaggio a Sakamoto di Danilo Rea con l’elettronica e le immagini di Martuxm; il funk del nuovo guru del basso elettrico lo spagnolo Vincen Garcìa; il Neapolitan Sound del producer e tastierista Bassolino, la leggenda del contrabbasso Dave Holland in un duo eccezionale con Lionel Loueke alla chitarra e la chiusura affidata ad uno spettacolo di prosa sulla storia di Pannonica Rothschild (Nica) con in scena l’attrice Alessia Innocenti e Nico Gori al sax e clarinetto e Massimiliano Calderai al Pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, al via la rassegna di concerti del Giotto Jazz Festival

Temi più discussi: Giotto Jazz Festival 2026, nel Mugello cinque giorni di concerti tra jazz, funk e teatro; Cinque appuntamenti con la musica contemporanea al Giotto Jazz Festival; A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival; Da Danilo Rea a Dave Holland per il Giotto Jazz Festival.

Cinque appuntamenti con la musica contemporanea al Giotto Jazz FestivalDal 18 al 22 marzo cinque concerti di jazz contemporaneo con alcuni degli interpreti più interessanti al Giotto Jazz Fest ... intoscana.it

Giotto Jazz Festival 2026: Rea, Holland e Loueke in scenaL'apertura è affidata mercoledì 18 marzo a Danilo Rea, con il suo progetto Sakamoto & Me, un tributo al compositore Ry?ichi Sakamoto, arricchito da elettronica e immagini curate da Martux_m. Giovedì ... it.blastingnews.com

Concerto di Danilo Rea: vendita biglietti il 13 marzo in Biblioteca oppure online Venerdì 13 marzo, in Biblioteca comunale dalle 15:00 alle 19:00, sarà possibile acquistare senza costi di prenotazione i biglietti per il concerto di apertura del Giotto Jazz Festiva - facebook.com facebook