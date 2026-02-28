Milan ritorno di fiamma per Jackson? Lascerà il Bayern e il Chelsea può cederlo a queste condizioni

Nicolas Jackson, attaccante senegalese nato nel 2001, attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco fino a fine stagione, potrebbe tornare in Italia. Il Milan sta valutando la possibilità di acquistarlo, mentre il Chelsea potrebbe cederlo a condizioni ancora da definire. La situazione del giocatore resta aperta, con diverse opzioni sul tavolo per il suo futuro.

Il Milan, in vista - si auspica - del ritorno in Champions League nella prossima stagione, ha come priorità di calciomercato l'acquisto di un nuovo attaccante centrale. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Il tutto senza dimenticare Darwin Nunez (Al-Hilal), che non sembra essere, però, in cima alla lista del club meneghino. Lista in cui figura, invece, secondo la 'rosea', Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del quale Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato con il procuratore e con il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - la scorsa estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

