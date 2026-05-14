Mai più impreparati dopo l' alluvione | la Protezione Civile lancia lo scudo totale e arruola tutta la città

In occasione dei tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, il sindaco ha annunciato un nuovo progetto dedicato alla sicurezza e alla preparazione della comunità. Il piano, chiamato “Protezione civile domani - Cesena per un futuro consapevole”, è stato presentato dall’amministrazione comunale e dal sistema locale di Protezione civile. L’obiettivo è rafforzare le capacità di risposta e coinvolgere tutta la città in un percorso di preparazione. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la gestione delle emergenze.

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