Allerta meteo della protezione civile su tutta la Campania

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida per tutta la Campania. Secondo le previsioni del Centro Funzionale, si prevedono venti intensi provenienti da nord-est, accompagnati da raffiche robuste. Il mare si presenta agitato, con possibili mareggiate che interessano le coste esposte. La comunicazione riguarda l’intera regione e si basa sui dati raccolti dalle fonti ufficiali.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 20 di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

DO9MANI ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE ZONE DELLA CAMPANIA

Notizie correlate

Temporali in arrivo su Napoli e Campania, nuova allerta meteo della Protezione civileIl quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nelle prossime...

Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civileL’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di giovedì 19 febbraio fino alle 8 di venerdì 20 febbraio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Protezione civile. Attivo il canale whatsapp di Allerta Meteo ER; Allerta Meteo: la Protezione Civile ha emanato un Avviso per Tempo Avverso, 8 le Regioni coinvolte; In Puglia doppia allerta gialla per pioggia e temporali nelle giornate del 21 e 22 aprile 2026; Torna il maltempo ed arriva l'allerta gialla della protezione civile per i temporali.

Allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con mareggiateNAPOLI (rgl) – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e ... ilgiornalelocale.it

Maltempo, allerta meteo gialla 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it

Allerta meteo per vento in Campania a partire dalle 20 di oggi - facebook.com facebook

#ALLERTA #METEO #LAZIO dalla tarda mattinata di oggi #22aprile per le successive 6-9 ore, specie sui settori #orientali e #meridionali della regione si prevedono #precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di #rovescio o #temporale s x.com